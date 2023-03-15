Wildberries опровергла информацию о забастовке сотрудников в регионах Сибири

В Wildberries заявили, что информация о забастовке сотрудников ПВЗ в ряде регионов Сибири не соответствует действительности. Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме, сообщили «Ъ-Сибирь» в компании в ответ на запрос. По данным Wildberries, 14 марта в офис пришли порядка 10-15 человек, которые назвали себя «представителями партнерских пунктов выдачи». «Они отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис. Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», - прокомментировали представители маркетплейса.

Как отметили в компании, меры для предотвращения конфликтных ситуаций предприняты. «С "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности», - отметили в пресс-службе Wildberries.

Информация о том, что из-за недовольства штрафной системой ряд ПВЗ приостановил работу на неопределенный срок в нескольких регионах Сибири была опубликована накануне в соцсетях и в СМИ. Сегодня сообщения о том, что некоторые пункты ПВЗ приостановили работу продолжают появляться.

На сообщения о невыплате зарплат отреагировали в прокуратуре. Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что подмосковное подразделение надзорного ведомства организует проверки по «размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries».

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Лолита Белова