Строительство Ростовского областного детского хирургического центра завершится в 2023 году

В Ростовской области в 2023 году планируют завершить строительство областного детского хирургического центра. Сегодня готовность объекта составляет 64%, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что на строительной площадке трудятся 406 рабочих. Ведется отделка помещений.

«Хирургический центр предназначен для оказания современной медицинской помощи детям, и необходимо использовать все возможности, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию и начало его работы в соответствии с нашими планами»,– цитирует пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Строительство ведет группа компаний «ЕКС». Проект реализуют в два этапа. С 2021 года рабочие возводят здание самого центра на 208 коек, где также разместятся отделения функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, гостиница для временного пребывания родителей. Также планируется построить подземную парковку на 117 мест, станцию лечебного газоснабжения и дизельную электростанцию.

Анастасия Назарова