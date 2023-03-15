Компания «Кама» решила импортозаместить еще один вид картона

Краснокамская компания «Кама» выпустила новый вид продукции — целлюлозный картон одностороннего мелования. Как сообщает пресс-служба компании, он предназначен для импортозамещения макулатурного картона в проектах, где требуется высокое качество упаковки при умеренном бюджете. «Уход с рынка РФ европейских поставщиков вызвал дефицит макулатурного картона — импорт в 2022 году сократился в четыре раза, до 1,5–2 тыс. тонн в месяц. Мы увидели для себя новую возможность в этом сегменте рынка и предложили покупателям российский мелованный картон по характеристикам выше макулатурного»,— пояснила руководитель маркетинга «Камы» Юлия Ермакова.

Картон одностороннего мелования может применяться при изготовлении упаковки для охлажденных и замороженных продуктов, кондитерских изделий, сухих и сыпучих продуктов, бытовой химии, косметики, фармацевтической продукции.

ООО «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный картон. Начало производства мелованного картона тоже было импортозамещающим проектом — до этого предприятий, выпускающих его, в РФ не было. По итогам 2021 года, выручка ООО «Кама», по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Недавно у предприятия появился новый инвестор — банк «Открытие», владевший «Камой» с 2018 года, продал ее инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину.