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Экопромышленный парк в Челябинской области будет перерабатывать до 41 тыс. тонн отходов

Предприятия будущего экопромышленного парка в Челябинской области будут перерабатывать до 41,4 тыс. т пластиковых отходов и текстиля. Проекты резидентов поддержит Российский экологический оператор (ППК «РЭО) за счет средств от выпуска облигаций. Об этом сообщают в пресс-службе РЭО.

Резидентами парка планируют стать компании «Сансара», «Символ», «Чистый Челябинск», «Новаполимер» и «Немузеймусора» (Екатеринбург). Стоимость объектов предприятий оценивается в 1,5 млрд руб.

ООО «Сансара» планирует построить в экопромышленном парке завод по утилизации и регенерации пластиковой тары (ПЭТ) мощностью переработки 23 тыс. т в год, «Символ» — создать предприятие по регенерации полимеров мощностью 3 тыс. т в год. «Чистый Челябинск» намерен заниматься утилизацией плавающего и тонущего пластика в объеме 8,4 тыс. т. в год, «Немузеймусора» — утилизацией до 2 тыс. т текстильных изделий в год. «Новаполимер» планирует создать производство по регенерации полимеров мощностью 5 тыс. т. в год.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», федеральное правительство выделило 1,2 млрд руб. на создание в Челябинской области экопромышленного парка для переработки отходов. Он разместится в Миассе. До конца 2024 года на территории парка планируется создать 6,5 тыс. кв. м производственных площадей. Запуск объекта позволит создать более 80 новых рабочих мест.

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