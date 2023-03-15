Синоптики обещают дальнейшее потепление в Краснодаре

В Краснодаре продолжится потепление. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По заявлению синоптика, на погоду в Краснодаре и крае будет влиять юго-западная периферия обширного антициклона. Из-за этого в регионе установится облачная, сухая погода со значительным колебанием значений дневных температур.

В Краснодаре 14 марта температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Скорость восточного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 753 мм рт.ст.

Анастасия Донскова

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