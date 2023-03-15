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В Курганскую область для борьбы с лесными пожарами направят вертолет МИ-8

В процессе подготовки к пожароопасному сезону в Курганской области руководство региона договорилось с МЧС России о привлечении вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Также федеральное ведомство рассматривает запрос на предоставление Зауралью инженерной машины разграждения для создания минерализованных полос, сообщает правительство региона.

Помимо этого, вместе с арендаторами лесных угодий ведется работа по установке 25 камер видеонаблюдения. Пять в 2022 году установил Курганский лесопожарный центр. Также губернатор Вадим Шумков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручил приобрести дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана и других населенных пунктов. В этом году количество патрульных групп для обследования населенных пунктов, приусадебных участков и домовладений увеличат с 900 до 1155. В их состав кроме представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, бюджетных организаций и волонтеров войдут сотрудники силовых структур – полиции, прокуратуры и МЧС. Для тушения лесных пожаров сформирована общая группировка сил в составе более 4,5 тыс. человек.

Для защиты населенных пунктов региона осенью прошлого года провели опашку вокруг более 1 тыс. или 83% от общего числа. По остальным работу завершат этой весной.

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