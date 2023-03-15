ГК «Атлант» запустила в Звездном производство готовых домокомплектов

ГК «Атлант» начала производство готовых домокомплектов в поселке ЗАТО Звездный, сообщили в холдинге. В создание производства «Атлант» инвестировал более 1 млрд руб. Компания изготавливает домокомплекты для малоэтажных и индивидуальных быстровозводимых домов.

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Для строительства завода структура группы в 2015 году заключила специнвестконтракт с правительством Пермского края и администрацией ЗАТО Звездный. Холдинг долгое время решал земельные вопросы, связанные с размещением предприятия. Сегодня завод запущен, параллельно предприятие ожидает поставки дополнительного оборудования, которое будет использоваться в том числе и для отделки домов. У группы есть планы по дальнейшему расширению производства, пояснили в «Атланте».

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На заводе налажен полный производственный цикл. На трех его промплощадках может быть выпущено до 500 домокомплектов в месяц общей площадью до 50 тыс. кв. м. «В производстве домокомплекта нет ни одной иностранной комплектующей. Весь производственный цикл создания теплого контура будущего дома занимает семь дней. После этого можно приступать к установке коммуникаций и отделочным работам»,— рассказали в ГК «Атлант».

7 марта предприятие в Звездном посетили представители банка «ДОМ.РФ», финансирующего проект. «Нет сомнения, что проект “Атлант” будет пользоваться популярностью, поскольку при таком способе строительства дом возводится быстрее и собирается под ключ всего в течение месяца»,— пояснили в банке «ДОМ.РФ».

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Владельцем ГК «Атлант» является Юрий Торохов. Бизнесмен работает в сфере машиностроения и строительства. В Kartoteka.ru указано, что господин Торохов является владельцем предприятий в сфере ремонта машин и оборудования («Лесные машины — Ангара»), оптовой торговли лесохозяйственными и сельскохозяйственными машинами (пермские компании «Лесные технологии» и «Лесные машины»). Близкое предпринимателю ООО «Торгово-промышленное предприятие “Звездный”» (учредитель — Яна Торохова) производит пиломатериалы в Звездном. Юрий Торохов также владеет кинокомпанией «Хаджонков фильм» и значится соучредителем столичного фонда по сохранению истории и культуры «Аврора», а также Пермской ассоциации деятелей искусства.

Как сообщало Ufa1.ru в 2021 году, группа «Атлант» рассматривала возможность возведения в Башкирии завода по производству строительной плитки.

ООО «АТЛАНТ»