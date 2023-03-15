В Хакасии могут сократить партсписки на выборах верховного совета

Президиум верховного совета Республики Хакасия обсудил проект закона, изменяющего порядок формирования партийных списков на выборах регионального парламента. С инициативой внести изменения в ст. 32 закона «О выборах депутатов верховного совета Республики Хакасия» выступил депутат Денис Кабанов («Единая Россия»). Заседание президиума состоялось 15 марта.

«Данным проектом предлагается уменьшить максимальное количество кандидатов, которое должна включать в себя общереспубликанская часть республиканского списка кандидатов с пяти до трех»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению господина Кабанова, это изменение приведет к усилению межпартийной конкуренции.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе верховного совета, проект закона не был отклонен. Теперь он будет направлен в комитеты республиканского парламента. Ближайшая сессия запланирована на 29 марта.

Очередные выборы верховного совета пройдут в сентябре 2023 года. По партспискам избираются половина из 50 депутатов.

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Валерий Лавский