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Мэрия Кургана заключила контракт на реконструкцию Арбинского водозабора

Администрация Кургана заключила контракт на реконструкцию очистных сооружений Арбинского водозабора стоимостью 1,7 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что все работы будут завершены до конца 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине февраля администрация Кургана объявила аукцион на реконструкцию Арбинского водозабора. Начальная цена составила 1,73 млрд руб. Победителем стало АО «Водный союз», которое занимается обеспечением питьевой водой жителей Кургана и обслуживанием сооружений. Средства на реконструкцию регион получил по федеральной программе «Чистая вода». В ходе реконструкции построят цех деманганации для удаления марганца из природной воды и модернизируют существующие сети и оборудование.

Арбинский водозабор обеспечивает водоснабжение Кургана и ряда пригородных населенных пунктов. Очистные сооружения работают 45 лет, за это время обновили всего 15% машин и оборудования. Строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары тоже сильно изношены, что приводит к частым авариям.

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