СК и прокуратура проверяют инцидент с недопуском колясочника на рейс Москва – Челябинск

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку информации о возможном нарушении прав челябинца с ограниченными возможностями со стороны одной из авиакомпаний. Южноуральца, передвигающегося на инвалидной коляске, не пустили на самолет Москва – Челябинск в аэропорту Шереметьево, сообщает ведомство.

По предварительным данным, пассажира не пустили на борт из-за аккумулятора на его коляске. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Собственную проверку также проводит Московская межрегиональная прокуратура на транспорте.