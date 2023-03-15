В Свердловской области простились с погибшим в ходе СВО мобилизованным

В Сухом Логу (Свердловская область) простились с Валерием Тимираевым, погибшим в ходе спецоперации РФ на территории Украины. У него остались трое сыновей.

Как сообщили в администрации городского округа, Валерий родился в 1985 году, последние 13 лет проживал в Сухом Логу, работал слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. Был мобилизован 29 сентября, после чего в Луганской области занимался обустройством блиндажей. Валерий погиб 21 декабря. По словам сослуживцев, это произошло в результате обстрела машины, в которой он находился.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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