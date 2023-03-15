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обновлено 07:42

Осужденного по делу Экопромбанка бизнесмена требуют признать банкротом

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ОАО АКБ «Экопромбанк» в лице ГК «Агентство страхования вкладов» о признании банкротом бизнесмена Игоря Куйды. Об этом сообщает «РБК-Пермь». Определение суда вынесено 3 марта. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 25 мая 2023 года.

Фото: marka:ff

Фото: marka:ff

В июле 2022 года Ленинский суд Перми признал Игоря Куйду виновным в мошенничестве в особо крупном размере со средствами Экопромбанка и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 900 тыс. руб.

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