Осужденного по делу Экопромбанка бизнесмена требуют признать банкротом

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ОАО АКБ «Экопромбанк» в лице ГК «Агентство страхования вкладов» о признании банкротом бизнесмена Игоря Куйды. Об этом сообщает «РБК-Пермь». Определение суда вынесено 3 марта. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 25 мая 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: marka:ff Фото: marka:ff

В июле 2022 года Ленинский суд Перми признал Игоря Куйду виновным в мошенничестве в особо крупном размере со средствами Экопромбанка и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 900 тыс. руб.