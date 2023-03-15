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Признанный невиновным в сексуальном насилии взыскал около 1 млн рублей компенсации морального вреда

Славгородский горсуд в Алтайском крае частично удовлетворил исковые требования ранее осужденного за сексуальное насилие (ч. 4 ст. 132 УК РФ, максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы) местного жителя о компенсации морального вреда. Иск был подан к Российской Федерации в лице Минфина РФ. Как уточняет объединенная пресс-служба судов Алтайского региона, в пользу истца взыскано 950 тыс. руб.

Летом прошлого года заявитель был признан невиновным в совершении преступления и освобожден из под стражи в зале суда. Ранее в рамках расследования уголовного дела он полтора года находился под стражей. Сам истец заявил, что в связи с обвинениями страдал от несправедливости, а также испытывал чувство унижения и стыда перед родными за ситуацию, в которой был не виноват.

Решение суда о выплате компенсации пока не вступило в законную силу.

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Анна Егорова

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