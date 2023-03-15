The New York Times: упавший в Черное море американский беспилотник не был оснащен оружием

Американский беспилотник MQ-9, перехваченный над Черным морем российскими истребителями, не был оснащен вооружением, сообщил высокопоставленный источник The New York Times (NYT) в Пентагоне. Утверждается, что он проводил разведывательную миссию в 75 милях (120 км) к юго-западу от Крыма. По данным газеты, инцидент «ошеломил американских военных, наблюдавших видеотрансляцию с беспилотника».

По информации источника NYT, MQ-9 Reaper поднялся утром 14 марта с авиабазы на территории Румынии. Обычно такие операции длятся 9–10 часов. Такие беспилотники могут нести ракеты Hellfire, но этот аппарат не был ими оснащен. По данным газеты, у MQ-9 есть камеры и датчики, которые позволяют «заглянуть» в Крым из международного воздушного пространства. Источник в Пентагоне назвал это «обычной миссией».

Собеседник NYT заявил, что российские истребители сливали топливо на беспилотник. По его мнению, они пытались «испачкать камеры или повредить датчики». Как отмечает газета, высокопоставленные американские чиновники уже несколько месяцев обеспокоены, что какой-либо инцидент над Черным морем, «включая недопонимание, может привести к конфронтации».

Утром 14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. США заявили, что причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного РФ с начала военной операции на Украине, а затем в какой-то момент «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Москва отмечала, что «российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали».

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ «Россия и США небезопасно сблизились».

Леонид Уварчев