Министр перерос политику

Получивший в 2022 году должность вице-премьера Татарстана Олег Коробченко вчера покинул пост главы отделения Партии роста в республике. Он объяснил это «высокой загруженностью» в правительстве республики. Новым партийным лидером стал другой бизнесмен из Набережных Челнов Руслан Нигматулин. Вчера же его выдвинули кандидатом на дополнительные выборы в Госсовет Татарстана по Электротехническому округу. Эксперты считают его победу вполне вероятной, особенно в случае если «Единая Россия» вновь откажется конкурировать в этом округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

Вчера общее собрание татарстанского отделения Партии роста избрало своего нового председателя. Им стал Руслан Нигматулин, который до этого руководил партийной ячейкой в Набережных Челнах. Он также является депутатом городского совета и гендиректором группы компаний «Далини» (занимается продажей подшипников и запчастей грузовиков, в том числе КамАЗа).

Прежний глава отделения Партии роста в Татарстане Олег Коробченко сложил свои полномочия, по его словам, «в связи с высокой загруженностью, новыми государственными задачами». В июне 2022 года он перешел на работу в правительство Татарстана: глава республики Рустам Минниханов назначил его вице-премьером — министром промышленности и торговли.

До того как стать чиновником, Олег Коробченко возглавлял группу компаний «Кориб» (занимается капитальным ремонтом и сервисным обслуживанием грузовой техники, является официальным дилером КамАЗа). До 2019 года господин Коробченко был депутатом городского совета Набережных Челнов, состоял в местном политсовете «Единой России». Однако затем возглавил отделения Партии роста (была образована в 2016 году из партии «Правого дела», ее лидером является бывший бизнес-омбудсмен России Борис Титов).

Осенью 2019 года Олег Коробченко избирался по Электротехническому одномандатному округу в Госсовет Татарстана и стал единственным представителем Партии роста в республиканском парламенте. При этом по общереспубликанскому списку партия набрала всего 1,8% (хотя в Набережных Челнах ее результат был более 5%). Осенью 2020 года Партия роста получила 102 мандата депутатов местных советов. В том числе в Набережных Челнах партия получила сразу три депутатских кресла, набрав около 13% (второе место после «Единой России»). Также у партии появился свой депутат в казанской думе. Одновременно Олег Коробченко участвовал в выборах президента Татарстана, где получил 3,6% и занял предпоследнее место. На выборах тогда победил Рустам Минниханов.

Олег Коробченко, покинув пост председателя отделения, остается в партии. «Я ставлю в партийной истории не точку, а запятую»,— сказал он. Выступая на собрании, он зачислил в успехи татарстанского отделения «отмену для объектов торговли республики нормативов накопления мусора, отмену транспортного налога для резидентов промпарков Татарстана, а также «„заморозку“ закона о региональном „Платоне“ (система сборов с большегрузов за проезд по дорогам. — „Ъ“)».

Сейчас депутатское место в Госсовете, которое занимал Олег Коробченко, остается вакантным. Представителям исполнительной власти нельзя работать депутатами. В конце февраля 2023 года ЦИК Татарстана объявил дополнительные выборы по Электротехническому округу (Набережные Челны), назначив их на 28 мая.

Кандидатом от Партии роста на дополнительных выборах стал Руслан Нигматулин. Вчера его выдвинуло собрание реготделения. Олег Коробченко отметил, что господин Нигматулин — «предприниматель с активной гражданской позицией, высокой социальной ответственностью», поскольку «Нигматулин в числе первых возглавил в Набережных Челнах волонтерское движение, которое помогает Лисичанску» (территория Донецкой Народной Республики, включенная в состав РФ), и «безвозмездно отправляет фуры своей компании с гуманитарным грузом» в зону спецоперации.

Руслан Нигматулин вчера заявил, что выиграть на выборах в мае для него «задача минимум». «На выборах 2024 года — увеличить присутствие партии в Госсовете и создать фракцию»,— сказал он.

Напомним, что сейчас в Госсовете фракции имеют только «Единая Россия» (80 депутатов) и КПРФ (шесть парламентариев). По одному депутатскому мандату у «Справедливой России» и ЛДПР.

По информации „Ъ“, в настоящий момент из крупных партий со своим кандидатом на дополнительных выборах определилась также ЛДПР. Региональное отделение выдвинуло альметьевского депутата Аделя Вахитова. Впрочем, как признался „Ъ“ глава регионального отделения этой партии Владимир Сурчилов, ЛДПР не рассчитывает на победу, а лишь готова занять второе место. При это не исключил, что в этом округе действительно может победить Руслан Нигматулин. «В нашей республике все возможно. Но я не знаю, почему в Татарстане всеми силами цепляются за этот рудимент — Партию роста. Если бы выборы были честными, Партии роста в Татарстане вообще бы не было»,— сказал он „Ъ“.

Связаться с представителями КПРФ и «Справедливой России» „Ъ“ вчера не удалось. В «Единой России» „Ъ“ обещали уточнить позднее, будет ли партия выдвигать своего кандидата. В 2019 году единороссы не участвовали в выборах по округу, где избирался их бывший однопартиец Олег Коробченко.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает вполне вероятным, что «Единая Россия» вновь не станет конкурировать с представителем Партии роста. «Победа Партии роста здесь возможна»,— полагает он. Господин Сергеев добавляет, что образование фракции Партии роста в Госсовете Татарстана в 2024 году «пока не гарантировано». «По сути это будет бизнес-фракция „Единой России“, которая будет выражать интересы предпринимателей»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов