«Газпром» зовет на помощь

Сеть газовых автозаправок в Татарстане в текущем году продолжат расширять несмотря на низкий уровень потребления — мощности имеющихся станций используются в среднем лишь на 20%. Об этом вчера заявили участники рынка на брифинге в кабмине Татарстана. Для поддержания спроса топливные операторы вынуждены снижать цены и вводить корпоративные программы субсидирования перевода автомобилей на газ. Разработку новой региональной программы развития рынка газомоторного топлива анонсировал вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он призвал автомобилистов переходить на природный газ, чтобы «уйти от зависимости его экспортировать», увеличив потребление в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Татарстане в 2023 году планируется перевести на газ 2 тыс. транспортных средств. Об этом вчера на брифинге сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он уточнил, что сейчас парк автомобилей, работающих на компилированном природном газе (КПГ), составляет 13 тыс. автомобилей. Таким образом, общее количество такого транспорта должно превысить 15 тыс. единиц техники.

В планах республики реализовать в этом году около 85 млн куб. м природного газа.

Это почти на 18% больше, чем за 2022 год, когда потребителям было продано 72,2 млн куб. м. При этом в прошлом году объемы реализации удалось увеличить лишь на 7%. Также в 2022 году на КПГ перевели 1,2 тыс. транспортных средств, приобрели более 500 новых автомобилей.

Рынок газомоторного топлива в Татарстане развивается с 2013 года. Тогда по соглашению ОАО «Газпром» и правительства Татарстана в республике был запущен пилотный проект по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. На тот момент в республике были открыты 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Было реализовано 4,5 млн куб. м КПГ. Всего на газу работало 508 единиц техники.

Была принята программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013–2023 годы» с объемом финансирования 16,9 млрд руб. (большинство этих средств — внебюджетные источники). С 2019 года также действует программа по строительству АГНКС (продлена до 2024 года, объем финансирования — 4,8 млрд руб.).

Сейчас в республике работают 44 АГНКС. Из них 27 принадлежат ООО «Газпром газомоторное топливо», остальные — «Татнефти» и другим частным игрокам. Также в республике действуют четыре криоАЗС и два комплекса по сжижению природного газа (СПГ) общей производительностью 25 тыс. тонн в год.

Как сообщил Олег Коробченко, в этом году планируется начать строительство не менее шести новых АГНКС и семи криоАЗС. Также «Газпром» планирует построить производственно-бункеровочный комплекс СПГ на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра. По словам председателя совета директоров «Газпром СПГ технологий» Алексея Кахидзе, инвестиции в проект составят примерно 28 млрд руб. Первую очередь планируют сдать в конце 2024 года, а третью — в 2026 году. Мощность первой очереди составит 7 тонн в час, двух других — по 10 тонн.

По словам господина Коробченко, власти Татарстана разрабатывают новую программу развития газомоторного топлива в республике.

Олег Коробченко пояснил, почему автомобили необходимо переводить на природный газ: «"Газпром" — это наше достояние. Мы увеличиваем внутреннее потребление газа в России. Мы уходим от зависимости его экспортировать».



Сейчас мощность газозаправочных станций (составляет 374 млн куб. м) используется в республике в среднем только на 20%. Глава средневолжского филиала «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин сообщил, что загрузка заправок «Газпрома» за последние два года снизилась — с 31% до 28%. В том числе мало востребован природный газ на юго-востоке республики, из-за чего компания пошла на снижение цены метана в Лениногорске (до 18,5 руб. за 1 куб. м. против 21,72 руб. в Казани) и рассматривает возможность аналогичного решения на некоторых других заправках, «чтобы стимулировать переход на природный газ». «Нужен рынок»,— говорят в компании.

Для привлечения новых пользователей «Газпром» разрабатывает специальные маркетинговые программы. Например, компания полностью субсидирует переоборудование автомобилей, однако затем владелец машины выплачивает стоимость работ в ходе заправок автомобиля на станциях «Газпрома» в течении пяти лет. Переоборудовать легковой автомобиль стоит почти 100 тыс. руб., примерно половину стоимости компенсирует государство.

В республике переводят на газ общественный транспорт. В Казани на КПГ работают около 30% автобусов, в этом году будет закуплено около 200 новых машин на газу. Также Олег Коробченко анонсировал, что в этом году на поля Татарстана выйдут тракторы «Беларус» с газовыми двигателями.

Впрочем, он заявил, что «об экономическом эффекте рано говорить», поскольку сеть АГНКС остается неразвитой. «Сейчас можно говорить лишь об экологии»,— подчеркнул министр. «Нам нужно, чтобы вся инфраструктура „зажила“, тогда мы получим экономический эффект»,— добавил Олег Коробченко.

«Переход на газомоторное топливо для большинства потребителей сопряжен с рядом сложностей — в основном это отсутствие сопутствующей инфраструктуры на дальних расстояниях»,— говорит директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В частности, он отмечает, что «если говорить о большегрузах, то наличие развитой инфраструктуры в республике Татарстан не может гарантировать тот же уровень сервиса в других регионах, при этом интересы бизнеса имеют более широкую географию».

Эксперт обращает внимание, что «переход на газомоторное топливо осуществляется по принципу „сверху вниз“».

«Крупная компания (в лице Газпрома) и государство озвучили заинтересованность в этом переходе, отталкиваясь от экономических и экологических соображений. Однако с их интересами пока не пересекается большая часть другого бизнеса»,— считает господин Жарский. При этом отмечается, что есть «успех» в развитии этого направления за 10 лет. «Тем не менее пока автотранспорта, работающего на бензине, количественно больше»,— подчеркивает эксперт. Он полагает, что «наибольший прорыв возможен за счет выпуска нового автотранспорта с данным оборудованием, а также более усиленных коммуникационных действий и за счет активизации стимулирующих мероприятий — предоставление дополнительных опций для тех, кто решит переводить технику на газ».

Кирилл Антонов