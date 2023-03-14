Ярославский «Локомотив» узнал соперника по второму раунду плей-офф

Ярославский «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина. Об этом сообщает Континентальная хоккейная лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский "Локомотив" встречается с ЦСКА

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Ярославский "Локомотив" встречается с ЦСКА

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

ЦСКА 14 марта выиграл седьмой поединок четвертьфинала против череповецкой «Северстали» и, согласно регламенту турнира, теперь сыграет с ярославским «Локомотивом». Полуфинал стартует в Москве в пятницу 17 марта, вторая игра пройдет в столице 19 марта. В Ярославле команды встретятся 21 и 23 марта.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» победил подмосковный «Витязь» со счетом 4:1 в серии. Московский ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Андрей Иванов