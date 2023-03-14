Ульяновский областной суд подтвердил право ульяновцев собираться на митинги в местном гайд-парке без согласования с мэрией, отказав администрации города в удовлетворении апелляционной жалобы на решение районного суда. Ранее районный суд удовлетворил иск ульяновского независимого юриста и правозащитника Константина Толкачева к администрации города, признав незаконным отказ мэрии согласовать проведение митинга «за возврат прямых выборов мэра Ульяновска». В конечном итоге впервые за историю Ульяновска в гайд-парке состоялся митинг, прошедший без согласования с мэрией. Мэрия продолжает считать, что даже для митинга в гайд-парке требуется согласование с администрацией города, и готовит кассационную жалобу.

Во вторник, 14 марта, коллегия по административным делам Ульяновского областного суда отказала мэрии Ульяновска в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда, признавшего незаконными действия администрации города по запрету митинга «за возвращение прямых выборов мэра».

Как ранее сообщал „Ъ“, ульяновский независимый юрист, правозащитник и общественный активист Константин Толкачев подавал в мэрию уведомление о проведении 14 марта митинга «за возврат прямых выборов мэра». Именно в этот день городская конкурсная комиссия начинает прием заявлений от претендентов на вакантный пост мэра Ульяновска (в Ульяновске действует система выбора главы города депутатами гордумы из состава кандидатов, отобранных конкурсной комиссией). По словам господина Толкачева, он отражает желание ульяновцев, и его инициатива «уже поддержана многими».

Прямые выборы мэра Ульяновска были отменены летом 2010 года по инициативе единороссов. В 2013м их вернули, но избрать «народного» градоначальника не успели, так как уже в 2014 году вновь по инициативе ЕР была учреждена должность сити-менеджера. А в 2017 году депутаты решили отказаться и от нее, установив, что главы городских округов избираются депутатами из числа кандидатов, отобранных комиссией.

Фракция КПРФ трижды (в 2019, в 2020 и 2022 годах) пыталась вносить на рассмотрение регионального заксобрания законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. В 2019 году его вернули на доработку, в 2020 году он дошел до рассмотрения на заксобрании, но был отклонен голосами ЕР.Фракция ЛДПР заявила, что готова поддержать проект коммунистов, но внесенный в декабре 2022 года законопроект был снова возвращен на доработку.

В уведомлении, направленном в мэрию, организатор указал местом проведения акции сквер «Экран» в центре города, определенный в постановлении облправительства как специальное место проведения публичных мероприятий (гайд-парк). Для таких мест согласование не требуется, если численность не превышает предельной нормы для этого места, установленной региональными актами (в данном случае — 100 человек). Но мэрия отказала в согласовании, сославшись на то, что в уведомлении не указаны лица, ответственные за организацию и проведение митинга, и предупредив заявителя, что в отсутствие согласования он «не вправе проводить мероприятие». После этого полиция вручила господину Толкачеву «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений…», где подчеркивалось, что он «не вправе проводить мероприятие» и в случае «продолжения антиобщественного поведения» будет привлечен к ответственности. Полиция также предупреждала организатора, что он должен прекратить агитацию по поводу митинга и удалить в соцсетях сообщения о его проведении.

Константин Толкачев направил иски в суд. К мэрии — о незаконности отказа в согласовании митинга, к полиции — о незаконности официального предостережения.

В понедельник райсуд признал ответ мэрии организатору митинга незаконным, указав, что сквер «является специально отведенным местом», и для него согласно постановлению пленума Верховного суда (№ 28 от 26.06.2018 г.) не требуется согласования, организатор лишь должен проинформировать о проведении мероприятия, что он и сделал. Суд также подчеркнул, что «органы власти обязаны «нести основное бремя ответственности за содействие гражданам в правомерной реализации конституционно гарантированной свободы мирных собраний» (в тот же день другой судья отказал в удовлетворении иска к полиции о незаконности предостережения).

Мэрия с решением не согласилась и направила апелляционную жалобу. В облсуде представитель мэрии настаивала, что в любом случае, даже для гайд-парка, организатор был обязан согласовать с администрацией города проведение митинга, при этом как аргумент было показано решение суда по иску господина Толкачева к полиции. Однако за два с половиной часа до начала митинга облсуд отказал мэрии в удовлетворении апелляционной жалобы, подтвердив законность решения первой инстанции.

В мэрии на запрос „Ъ“ ответили, что позиция городской администрации не изменилась, с решением апелляционной инстанции она не согласна, и «в установленные законом сроки будет направлена кассационная жалоба в Шестой кассационный суд».

Митинг все же состоялся. На него пришло, по информации участников, около 40 человек (немалая часть — представители ЛДПР). Полиция, представители которой в суде заявляли, что согласование митинга «необходимо даже для гайд-парка», не мешала.

Это был первый митинг в Ульяновске с начала пандемии и первый за всю историю Ульяновска, проведенный в гайд-парке без согласования с мэрией.

«Мэрия с полицией делали все, чтобы на митинг никто не пришел, но любое количество — это успех, потому что главное — формирование устойчивой юридической практики, адекватного и законного формата использования гайд-парка. Я верю, что поворот чиновников от запретительного настроя к созидательному возможен, хотя для этого потребуется, видимо, еще не раз судиться с мэрией»,— сказал господин Толкачев.

Сергей Титов, Ульяновск