В Крыму начали реализацию 54 туристических проектов на 242 млрд рублей

В 2022 году в Крыму запустили 54 новых туристических проекта, по которым заявленный объем инвестиций составляет почти 242 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора офиса информации и маркетинга Корпорации развития Крыма Елену Юрченко.

Она отметила, что после реализации проектов в регионе появится около 2 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, в бюджет республики будут поступать дополнительные 55 млрд руб. налогов.

Сейчас Корпорации развития Крыма сопровождает 59 проектов в сфере туризма на общую сумму 153 млрд руб. Крупнейшими проектами являются создание нового курорта в Евпатории с объемом инвестиций около 60 млрд руб. и строительство курортных комплексов в Саках стоимостью 16 млрд руб.

В 2021 году в Крыму четвертый раз подряд был поставлен рекорд по турпотоку – 9,5 млн человек. К 2025 году в регионе планируют увеличить показатель до 10 млн человек в год.

Татьяна Ручкина

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