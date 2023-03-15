Дело о картеле при строительстве линий связи в Воронежской области за 901 млн рублей рассмотрит московский суд

Центральный райсуд Воронежа направил в Тушинский райсуд Москвы уголовное дело о картельном сговоре на торгах по поиску подрядчика для строительства линий связи в Воронежской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» за 901 млн руб. По мнению судьи, преступление завершилось на площадке АО «Единая электронная торговая площадка», расположенной в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об уголовном деле, возбужденном три года назад. Тогда сотрудники ГУЭБиПК МВД, ФСБ и воронежские силовики провели 24 обыска в Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областях, а также в Москве, в том числе в офисах «Ростелекома». Девять человек, в том числе троих бывших топ-менеджеров регионального филиала «Ростелекома», обвиняют в ограничении конкуренции с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 178 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в апреле 2019 года технический директор воронежского «Ростелекома» Максим Еремеев решил организовать торги с начальной максимальной ценой контракта 901,28 млн руб. Следствие полагает, что господин Еремеев хотел повысить показатели своей деятельности и получить поощрение по службе, в том числе премии. Управленец, согласно материалам дела, предложил поучаствовать в торгах четырем предпринимателям — учредителю ООО «Комстрой» Андрею Проскурякову, представителю ООО «Икстелком» Александру Панкратову, гендиректору ООО «Кросс» Владимиру Зиброву и главе ООО «Центртелекомстрой» Юрию Антипову. Бизнесмены якобы надеялись заключить договор по максимально высокой цене и потому согласились. К участию в картеле, по версии следствия, присоединились соучредитель ООО «СКС Пром» Олег Старченко, техдиректор АО «Фирма “Смур”» Вячеслав Литвинов и представитель ООО «Акс групп» Денис Маринец. Всем им, кроме господина Антипова, который скончался в 2021 году, предъявили обвинение в картельном сговоре. Бывшие сотрудники «Ростелекома» также обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

В торгах в форме открытого запроса котировок поучаствовали 13 компаний. Победителями признали восемь фирм, между которыми распределили договоры на строительство волоконно-оптической линии связи, монтаж оборудования и пусконаладку для подключения к интернету объектов более чем в 750 населенных пунктах Воронежской области. Падение цены составило лишь 3,5%.

Подробее об уголовном деле — в публикации «Ъ».

Сергей Толмачев