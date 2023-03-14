В ожидании новых посадок

Бюджет Нижнего Новгорода в прошлом году выручил 210 млн руб. в качестве платы за вырубленные при строительстве деревья: в четыре раза больше по сравнению с первоначальным планом. Однако в городе сложилась напряженная ситуация с компенсационным озеленением. По соседству с новостройками провести его в полном объеме не удается, и новые деревья высаживают там, где они не особо нужны. В гордуме предложили сформулировать правила благоустройства так, чтобы застройщик сразу предусматривал рядом с новостройкой максимальное озеленение взамен утраченного. По мнению экспертов, рост платежей может свидетельствовать о том, что застройщику проще заплатить, чем связываться с посадкой деревьев. Для города это стало еще одним источником пополнения казны, но проблему с озеленением не решает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнем Новгороде обещают новые деревья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижнем Новгороде обещают новые деревья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде напряженная ситуация с участками для компенсационного озеленения в непосредственной близости от новой застройки. На этом фоне увеличиваются сборы в бюджет за вырубку деревьев под строительные цели. Об этом рассказал в гордуме директор городского Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Алексей Глазов. По его словам, в 2022 году в бюджет поступило 210,8 млн руб. платы за компенсационное озеленение, при том что первоначальный план составлял 51,2 млн руб. Кроме денежных сборов была и натуральная компенсация: застройщиками было высажено почти 5,5 тыс. деревьев и кустарников.

Председатель комиссии по экологии Герман Карачевский поинтересовался, как выбираются места для проведения компенсационного озеленения. По словам депутата, в Нижнем Новгороде есть негативные примеры, когда вырубка под застройку производилась на границе охраняемого Щелоковского хутора, а компенсационное озеленение застройщик провел в Зеленом Городе, в десятке километров.

«Антропогенная нагрузка на город растет с каждым годом. При проведении вырубки мы стараемся искать места под новое озеленение как можно ближе к этому участку. Но парадокс заключается в том, что там, где нужно посадить деревья, зачастую этого делать нельзя. В этих местах проходит большое количество коммуникаций, новые посадки не проходят по строительным правилам и нормам. А там, где можно посадить деревья, лес и так растет, и городу это особо не надо. С учетом того, что в городе идет работа по прокладке линейных коммуникаций, сажать деревья становится все проблематичнее», — посетовал Алексей Глазов.

Герман Карачевский предположил, что при разработке проектов по застройке можно было бы заранее планировать места под компенсационное озеленение. Эту идею поддержал глава бюджетной комиссии Марк Фельдман. В качестве примера он привел улицу Горького, которая когда-то была одной из самых зеленых магистралей, но плотная жилая застройка извела много деревьев с газонами.

«Хаотичная новая застройка, особенно в центре города, привела к тому, что он весь заасфальтирован, но не озеленен. Я предлагаю полностью пересмотреть концепцию благоустройства, чтобы она учитывала восстановление зеленых насаждений рядом с новым строительствам, а не где-то в других районах. Пока же мы ничего не сделали для того, чтобы как-то изменить ситуацию», — добавил депутат Фельдман.

Первый заместитель главы администрации Дмитрий Сивохин с критикой не согласился и заметил, что по планам департамента благоустройства в 2023 году в центре Нижнего Новгорода будут сажать крупномерные деревья в контейнерах. Контейнерные посадки пройдут на улицах Варварской и Большой Покровской, а также на территории между площадями Лядова и Горького. «Мы набиваем руку, чтобы озеленение было там, где его нельзя приземлить непосредственно в почву», — сообщил господин Сивохин.

В итоге депутаты договорились в апреле провести совместное совещание с департаментом благоустройства, чтобы обсудить возможные поправки к правилам озеленения. В частности, в будущем застройщиков необходимо обязать в планах благоустройства новых жилых кварталов планировать большее количество зеленых насаждений, предложил Герман Карачевский. Зампред гордумы Николай Сатаев скептически заметил, что в ситуации, когда законы и полномочия меняются практически ежедневно, такие заседания «на практике ни к чему существенному не приведут».

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов заметил, что поступившие в городской бюджет 210 млн руб. — это колоссальные деньги, а на проведение озеленения тратится заметно меньше. В частности, в 2022 году на высадку 1 тыс. деревьев и 5 тыс. кустарников в Нижнем Новгороде было направлено 15,2 млн руб., поступивших в виде субсидии из областного бюджета.

«Создается ощущение, что застройщикам проще откупиться деньгами, а для города взимание компенсационных платежей становится еще одной статьей пополнения бюджета», — сообщил эколог. Он считает, что заставить застройщика полностью восстановить озеленение рядом с домом практически невозможно, но правила надо менять.

«По градостроительным нормам при проектировании кварталов необходимо 25% территории отводить под зеленые насаждения. Можно эту же норму применять к каждому отдельному дому. Но если застройщик не укладывается в этот норматив, то компенсационное озеленение проводится в других местах города», — подытожил эксперт.

Андрей Репин