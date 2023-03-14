Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани спрос бизнесменов на российские франшизы снизился после начала СВО

По данным сайта Franshiza.ru, сейчас Краснодар занимает 12 место по уровню интереса к франчайзингу. За последний год из-за близости к зоне СВО в столице Кубани, а также Ростове-на-Дону и Воронеже произошло существенное снижение интереса к франчайзингу и бизнес-активности в целом.

По итогам 2022 года спрос предпринимателей региона к российским франшизам снизился на 28% по сравнению с 2021 годом. Как сообщила «РБК Краснодар» эксперт компании Franshiza.ru Анна Рождественская, в 2021 году Краснодарский край по этому показателю занимал третье место. Чуть меньше, чем на Кубани в 2022 году спрос на франшизы снизился в Ростовской области – на 24%. Основной целевой аудиторией этого рынка были мужчины в возрасте 25-45 лет. Поэтому после начала СВО и мобилизации спрос упал.

«Краснодар в последние годы находился в топ-3 в России по открытию бизнеса по франшизе. Я думаю, как только психологически получится эту ситуацию нормализовать, то интерес бизнеса вернется», — отметила Анна Рождественская.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...