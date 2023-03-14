На Кубани спрос бизнесменов на российские франшизы снизился после начала СВО

По данным сайта Franshiza.ru, сейчас Краснодар занимает 12 место по уровню интереса к франчайзингу. За последний год из-за близости к зоне СВО в столице Кубани, а также Ростове-на-Дону и Воронеже произошло существенное снижение интереса к франчайзингу и бизнес-активности в целом.

По итогам 2022 года спрос предпринимателей региона к российским франшизам снизился на 28% по сравнению с 2021 годом. Как сообщила «РБК Краснодар» эксперт компании Franshiza.ru Анна Рождественская, в 2021 году Краснодарский край по этому показателю занимал третье место. Чуть меньше, чем на Кубани в 2022 году спрос на франшизы снизился в Ростовской области – на 24%. Основной целевой аудиторией этого рынка были мужчины в возрасте 25-45 лет. Поэтому после начала СВО и мобилизации спрос упал.

«Краснодар в последние годы находился в топ-3 в России по открытию бизнеса по франшизе. Я думаю, как только психологически получится эту ситуацию нормализовать, то интерес бизнеса вернется», — отметила Анна Рождественская.

Татьяна Ручкина

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