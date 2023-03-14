Михаил Евраев заявил о новом подходе к ремонту дорог

В Ярославской области будут применять новые подходы при организации ремонта дорог межмуниципального и местного значения. Об этом губернатор Михаил Евраев заявил на оперативном совещании 14 марта, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

«Надо минимизировать ямочный ремонт, это деньги на ветер, и постараться перейти к так называемому карточному ремонту — к восстановлению более крупных участков асфальтобетонного покрытия. При этом если дорога протяженностью пять километров имеет в плохом состоянии только двухкилометровый участок, то ремонтировать будем не всю дорогу, а только этот отрезок. Это принципиальное изменение для всех муниципальных образований»,— заявил Михаил Евраев.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать порядка 200 км региональных и муниципальных дорог. За счет лимитов 2024 года планируется привести в порядок еще более 100 км дорог. Около 30 км отремонтируют за счет средств, выделенных на содержание дорог.

Михаил Евраев сказал, что вопрос по каждой дороге будет рассмотрен отдельно. Все трассы проверит «Губернаторский контроль» (проект, инициированный Михаилом Евраевым). Не соответствующие критериям износа участки будут сняты с финансирования.

«Дороги — дорогое удовольствие, чтобы просто так брать и спускать деньги. Тройной контроль будет по каждому объекту, чтобы каждый рубль тратить эффективно. Задача — сделать так, чтобы по области, по городам можно было проехать. Особое внимание уделим ключевым дорогам в районных центрах»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор призвал глав муниципальных образований обращаться с заявками на ремонт в департамент дорожного хозяйства. По словам Михаила Евраева, самая тяжелая ситуация в дорожной сфере сложилась в Угличе. Правительство области берет вопрос под контроль. Также в числе наиболее проблемных муниципальных образований Переславль-Залесский и Ростов.

Региональные власти планируют отремонтировать подъезды к поликлиникам, школам и детским садам. Михаил Евраев призвал глав муниципальных образований активно использовать на эти цели лимиты 2024 года.

Антон Голицын