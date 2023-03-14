«Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в решающем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, победитель определился в овертайме.

Матч проходил в Екатеринбурге. В составе магнитогорцев шайбами отметились Никита Коростелев, Денис Зернов, Егор Яковлев и забросивший победную шайбу Николай Голдобин. У хозяев отличились Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев.

Соперником «Металлурга» в четвертьфинале (полуфинале Восточной конференции) станет омский «Авангард», одолевший на стадии 1/8 финала «Сибирь».