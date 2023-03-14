Путин предложил построить социальную инфраструктуру на месте военных частей и тюрем в городах Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по реализации программ развития дальневосточных городов предложил обсудить их «специфическую черту» — большое количество объектов Минобороны, ФСИН и других федеральных ведомств в центральных районах. Глава государства отметил, что рассматривается вариант с постройкой на месте этих объектов социальной инфраструктуры.

«Есть предложение о выводе подобных объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее»,— сказал Владимир Путин.

Российский президент считает, что Дальний Восток необходимо сделать «притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса». Он отметил «заметные результаты», которых удалось добиться в этом направлении за последние десять лет.

«Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы»,— добавил господин Путин.

Для реализации планов по развитию Дальнего Востока существует несколько государственных программ. Одна из них — «Дальневосточный квартал», запущенная в 2021 году. Она направлена на стимулирование комплексной застройки жилых районов в регионе. В ходе Восточного экономического форума осенью 2022 года Владимир Путин сообщил о продлении дальневосточной ипотеки по ставке 2% до 2030 года.

Лусине Баласян