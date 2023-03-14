Чувашия создает индустриальный парк для производства халяльной продукции

Чувашия в 2024 году планирует открыть в Батыревском районе республики индустриальный парк, который «может стать сердцем производства халяльной продукции». Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на встрече с вице-премьером Татарстана, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

Господин Шайхразиев привез в Чувашию 500 предпринимателей из 47 регионов России «для знакомства с комплексным развитием татарских деревень», говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

По словам господина Николаева, к настоящему времени семь потенциальных резидентов уже подали заявки на реализацию на территории анонсированного промпарка проектов совокупной стоимостью 400 млн руб. Предприятия, в частности, будут заниматься переработкой мяса и субпродуктов, фасовкой круп, хранением готовой продукции.

Земельный участок в парке инвесторам предоставят в аренду без проведения торгов при получении статуса масштабного инвестиционного проекта, заверил Олег Николаев. Он отметил хорошую логистику будущего промпарка, в том числе за счет строящейся платной трассы М-12.

Промпарк, по словам главы региона, сейчас находится в стадии «разработки инфраструктуры».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"