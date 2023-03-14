Вице-премьер Татарстана Олег Коробченко покинул пост главы отделения Партии роста

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко ушел с поста председателя Партии роста в республике. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе регионального отделения. Его новым главой на общем собрании был избран Руслан Нигматуллин.

Олег Коробченко, руководивший отделением с 2019 года, объяснил, что ушел с поста председателя «в связи с высокой загруженностью, новыми государственными задачами». В правительстве Татарстана он работает с июня 2022 года. При этом он подчеркнул, что остается членом партии.

Руслан Нигматуллин ранее возглавлял ячейку партии в Набережных Челнах. Также он является депутатом городского совета и гендиректором группы компаний «Далини».

На общем собрании члены отделения также выдвинули господин Нигматуллина кандидатом на дополнительные выборы в Госсовет по Электротехническому округу. Ранее это депутатское место занимал господин Коробченко. Руслан Нигматуллин заявил, что рассчитывает выиграть выборы, назначенные на 28 мая этого года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"