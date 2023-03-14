Ярославская прокуратура заставила застройщика передать дольщикам квартиры

Прокуратура Ярославского района принудила застройщика выдать ключи от квартир дольщикам нового дома в поселке Щедрино. Гендиректор «Альянс-Строй» привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение требований прокурора об устранении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание прокуратуры Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Здание прокуратуры Ярославской области

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Прокуратура и администрация Ярославского района, а также региональный департамент строительства совместно провели мероприятия по понуждению застройщика к передаче квартир участникам долевого строительства после публикаций в СМИ о нарушении их прав. Сегодня гендиректор «Альянс-Строй» в присутствии представителя прокуратуры начал выдавать ключи от квартир дольщикам с улицы Каштановой,6.

«Окончательное устранение нарушений прав участников долевого строительства поставлено прокуратурой области на контроль»,— дополнили в прокуратуре.

Ранее доследственную проверку по факту нарушения прав дольщиков организовывал областной СК. В прокуратуре пояснили, что люди не могли получить ключи от своих квартир с осени 2022 года.

Алла Чижова