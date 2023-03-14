Белорусские компании получат льготные торговые зоны на рынках Петербурга

Производителям товаров из Беларуси предоставят льготные условия для аренды торговых зон на двух рынках в Петербурге. Об этом 14 марта в своем Telegram-канале пишет вице-губернатор Кирилл Поляков.

«От имени Правительства Санкт-Петербурга предложил в качестве пилотного проекта организовать на территории рынков «Хасанский» и «Кузнечный» торговые зоны на льготных условиях для реализации белорусской продукции. А также пригласил белорусских товаропроизводителей к участию в региональных ярмарках»,— отметил господин Поляков.

По его словам, Петербург заинтересован в увеличении поставок и расширении ассортимента товаров белорусского производства. Город совместно с белорусскими партнерами уже обновляет пул коммунальной техники и парк городского пассажирского транспорта.

Он пообещал дальше усиливать промышленную кооперацию с Беларусью и развивать торговые связи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте