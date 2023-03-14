Банк ДОМ.РФ в 2022 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 67%

Чистая прибыль банка ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2022 году составила 24,7 млрд руб., что на 67% больше, чем в 2021 году, следует из пресс-релиза (.pdf) кредитной организации.

В прошлом году активы ДОМ.РФ продемонстрировали двукратный рост и превысили 1,8 трлн руб., а рентабельность собственных средств кредитной организации стала выше 15,9%, передает пресс-служба слова председателя правления банка Артема Федорко.

По его словам, ДОМ.РФ в прошлом году активно принимал участие в создании национального стандарта «зеленого» строительства и первым в России разместил «зеленые» ипотечные облигации.

Он также сообщил, что в 2022 году банк в 1,5 раза нарастил портфель ипотечных кредитов и удвоил портфель проектного финансирования. Согласно отчетной информации, объем портфеля проектного финансирования жилищного строительства банка вырос с начала 2022 года к декабрю на 95% и составил 635 млрд руб. Объем ипотечного портфеля составил 319 млрд, увеличившись на 47% за 2022 год.

Эрдни Кагалтынов