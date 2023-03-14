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Суд запретил профессору РостГМУ заниматься преподаванием из-за взятки в 66 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Ростова признал виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) доктора медицинских наук, профессора РостГМУ Александра Багмета, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным правоохранителей, в июне 2022 года преподаватель получил от 14 студентов денежные средства в размере 66 тыс. руб. взамен на зачет по учебной дисциплине «Поликлиническая терапия».

В результате судебного разбирательства, вина профессора доказана. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. и запрета заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет. Осужденный обжаловал приговор, но суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Анастасия Назарова

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