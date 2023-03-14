В Приморско-Ахтарском районе семье погибшего в СВО передали Орден Мужества

Родственникам жителя Приморско-Ахтарского района Михаила Шулежко, погибшего в ходе спецоперации, передали боевую государственную награду — Орден Мужества. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

Михаил Шулежко проживал в станице Ольгинской. С 1999 по 2000 годы он выполнял боевые задачи на территории Чеченской республики, награжден медалью Жукова. В сентябре 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации, он прошел переподготовку по военно-учетной специальности наводчика танка.

Военный погиб в ноябре 2022 года в результате артиллерийского обстрела в поселке Марьинка Донецкой народной республики. У него остались жена, сын и дочь. В память о мужчине в станице установят мемориальную доску.

Татьяна Ручкина

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