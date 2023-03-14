Жителя Ставрополья заподозрили в работе на украинские спецслужбы

Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю провели операцию по задержанию ставропольца, который по оперативным данным работал на украинские спецслужбы, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. По заданию СБУ он собирал информацию о воинских частях.

Как уточнили в ведомстве, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что «в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации».

Согласно собранным материалам, задержанный гражданин по заданию украинских спецслужб «осуществлял сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Александра Ларинцева, Пятигорск