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Сотруднику инспекции Госстройнадзора в Татарстане предъявили обвинение во взяточничестве

В Татарстане 46-летнему главе Северо-западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства инспекции Госстройнадзора предъявили обвинение в получении взяток. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону

Следствие считает, что в прошлом году обвиняемый, осуществлявший надзор за строительством 16-этажного жилого дома в Лаишевском районе, получил от лица действующего в интересах застройщика взятку в виде двухкомнатной квартиры по заниженной цене. Взамен он, как полагают в СКР, сокрыл допущенные в ходе строительства недостатки и помог ввести дом в эксплуатацию в кротчайшие сроки.

Квартиру предоставили матери сотрудника ведомства по цене в 43 тыс. руб. за 1 кв. м, хотя минимальная стоимость там составляла 91 тыс. руб. В итоге цену квартиры занизили более чем на 2,7 млн руб.

Также сотрудника Госстройнадзора подозревают в получении денег в виде благоустройства его участка в Лаишево, который принадлежит его жене. При этом он пообещал заниматься покровительством субподрядчика, который допустил недостатки в ходе выполнения работ на стройке одного из жилых комплексов, а также сокрытие этого факта от застройщика и генподрядчика. В итоге на земле безвозмездно провели работы не менее чем на 350 тыс. руб. Обвиняемый находится под стражей.

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