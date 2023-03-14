В 2023 году планируется увеличить ВРП Ростовской области на 1%

Валовый региональный продукт (ВРП) Ростовской области в 2023 году должен увеличиться на 1,1% относительно предыдущего года. Такой прогноз дают власти региона, сообщает пресс-служба правительства области.

В январе текущего года замедлилась динамика в отдельных секторах экономики региона. Так, промпроизводство снизилось на 11,3%. На 0,8% замедлился оборот розничной торговли.

В то же время отмечается положительная динамика в сельхозпроизводстве, где прирос объема составил 12,5%. Также увеличился на 60,3% оборот общественного питания и на 9,8% — оказание платных услуг населению.

В текущем году планируется увеличение промышленного производства в Ростовской области на 3,7%, ввода жилья — на 7,4%, оборота розничной торговли — на 2,7%, общепита — на 2,2%, сектора платных услуг — на 3%.

Анастасия Назарова