Ярославская область заняла первое место в ЦФО по количеству туристических поездок

Ярославская область заняла первое место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по количеству турпоездок в 2022 году. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенский собор и Стрелка в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Успенский собор и Стрелка в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметили в правительстве Ярославской области, за год регион посетили 2,08 млн человек. По числу турпоездок Ярославская область на восьмом месте в стране и на первом — в ЦФО (данные двух столиц, Подмосковья и Ленинградской области в рейтинге не учитывались). Глава Ярославской области особо отметил рост числа ночующих в регионе туристов.

«Туристическая сфера в Ярославской области динамично развивается. По итогам 2022 года количество ночующих туристов превысило 2 млн человек – рост на 35% к 2021 году. Туристы потратили в регионе более 11 млрд рублей. Мы лидеры в ЦФО по росту турпотока. При этом наш потенциал роста гораздо выше. Развиваем транспортную инфраструктуру региона – автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, чтобы Ярославль стал точкой входа для путешествий по Золотому кольцу»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В ярославском правительстве сообщили о ведущейся органами исполнительной власти региона системной работе по развитию туристической инфраструктуры, проработке туристических программ с федеральным центром и вхождении в пилотные проекты. Благоустраиваются исторические центры городов, открываются новые гостиницы и глэмпинги. В 2022 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке ярославского правительства строится 104 быстро возводимых модульных гостиничных объекта.

Ярославская область при содействии правительства области вошла в число пилотных регионов по программе развития школьного туризма. Осенью 2022 года в двухдневные путешествия по губернии отправились 3127 учащихся школ. Регион оказался в Топ-20 субъектов федерации, востребованных для молодежных путешествий. В планах у ярославского правительства сформировать единую концепцию развития промышленного туризма.

Андрей Иванов