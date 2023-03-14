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«Биннофарм групп» инвестирует в собственное развитие около 5 млрд рублей в 2023 году

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») планирует инвестировать в собственное развитие в 2023 году около 5 млрд рублей, компания реализует несколько проектов по наращиванию производственных мощностей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов в кулуарах XX Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью».

«Мы думаем, что в этом году инвестируем около 5 млрд рублей. Сейчас сложилась ситуация, когда появилась необходимость в росте мощностей, именно в объеме, количестве. Несколько проектов мы такого формата реализуем», — сказал он.

Кроме того, в ближайшее время компания планирует открыть новый R&D-центр, работа в этом направлении находится на финальной стадии. «Биннофарм групп» наращивает производство лекарств, развивает экспортное направление. В первой половине 2023 года «Биннофарм групп» может открыть собственное представительство в Китае, в настоящий момент ведется подготовка необходимой документации, рассказал гендиректор компании. По его словам, «Биннофарм групп» технически готова к IPO, сроки проведения зависят от интереса инвесторов.

«Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»

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