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Полицейские изъяли крупную партию немаркированного табака в Нижнем Новгороде

Сотрудники транспортной полиции изъяли у 40-летнего жителя Нижнего Новгорода 130 блоков сигарет с поддельными акцизными марками. Стоимость товара составляет 106 тыс. руб., сообщили в региональном линейном УТ МВД.

Установлено, что мужчина торговал сигаретам, которые предназначены для продажи в зоне беспошлинной торговли. В гараже у нижегородца нашли еще 2 тыс. блоков сигарет. Их направили на экспертизу, чтобы проверить подлинность акцизных марок.

Нижегородца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ карается лишением свободы на срок до трех лет).

Анастасия Еремина

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