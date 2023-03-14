Обвиняемой в гибели 10-летней девочки главе Безымянского МО изменили статью

Главе Безымянского муниципального образования Саратовской области Елене Услонцевой предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК.

Изначально госпоже Услонцевой, которую задержали по делу о гибели на спортплощадке 10-летней девочки в селе Титоренко Энгельсского района, вменили халатность. В прокуратуре Саратовской области сообщили, что новое обвинение предъявлено по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Сегодня суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения. С учетом того, что ранее Елена Услонцева не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, положительно характеризуется, ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Марина Ковалева