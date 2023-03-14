Уральские строительные компании направили более 30 предложений правительству РФ

Представители строительных компаний направили 38 предложений по корректировке федеральных законов в Правительство РФ. Как рассказали в СРО «Уральское объединение строителей», инициативы по совершенствованию норм строительства были озвучены на форуме World Build/State Contract в Екатеринбурге.

Строители попросили федеральные власти установить официальные нормы в сроках исполнения проекта и его стоимости, а также создать в каждом регионе государственную службу единого заказчика (ЕЗ). Еще одна причина срыва сроков строительства – существующая привязка к лимитам бюджетных средств. «Зачастую срок выполнения строительных работ запланирован на конец года. По объективным обстоятельствам стройка своевременно не завершена. 1 января нового года у заказчика нет средств. Процесс восстановления неиспользованных лимитов занимает 3-4 месяца, все это время заказчик не может рассчитаться с подрядчиком, стройка стоит. Для ускорения строительства строители просят правительство России автоматически переносить неиспользованные лимиты по строительству на следующий год», — заявили в СРО.

Участники форума также заявили, что существует проблема с демпингом цен и для этого законодатели должны «предусмотреть прямой запрет на снижение цены до бюджетных лимитов и ниже 10%». Одна из инициатив касалась субподрядных компаний, в СРО заявили, что они «обижены» в правах. «По закону подрядчику платится аванс от заказчика, но деньги не доходят до субпорядчика, пока тот не выполнит работу. Закончив объект, исполнитель получает постоплату в нормативный срок, но субподрядчику деньги достаются с большой задержкой. Получается, что у субподрядчиков законодательно отсутствуют такие же права, как у подрядчиков, в части авансирования (до 50%) и периода постоплаты (10 дней). Чтобы субподрядчикам было выгодно работать, важно законодательно установить равенство их прав с подрядчиками», — прокомментировали в «Уральском объединении строителей».

Эти и другие инициативы участники форума отправили в Минстрой, Минфин, в Главгосэкспертизу РФ, аппарат правительства и Госдуму.

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