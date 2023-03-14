СКР организовал доследственную проверку после травмирования детей в ДТП в Сочи

СУ СКР по Краснодарскому краю организовал проверку после аварии в Сочи, в результате которой пострадали две школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 марта в программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что 8 марта на пешеходном переходе одной из улиц села Верхнеармянская Хобза водитель легковушки наехал на 12- и 13-летнюю девочек. Одна из них получила ушибы, а вторая переломы.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи организовал проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов поручил изучить все доводы, озвученные матерью одной из пострадавших девочек в эфире федерального канала.

Татьяна Ручкина

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