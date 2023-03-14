АИП: 2023 год станет рекордным по объему прямых инвестиций в промышленность

Объем прямых инвестиций в промышленность России может вырасти до рекордных значений в 2023 году, заявил исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России (АИП) Денис Журавский на конференции «Регионы России: "новая нормальность" и "производственный ренессанс"», организованной ИД «Коммерсантъ»

«Мы не ожидаем никакого провала с точки зрения прямых инвестиций в промышленность, наоборот, он станет в какой-то степени рекордным. Если раньше мы говорили о долгосрочных проектах и зарубежных инвестициях, то сейчас структура спроса на промышленную инфраструктуру меняется. От повестки привлечения инвестиций и импортозамещения мы перешли к повестке технологического суверенитета. И здесь подход к локализации становится принципиально другим»,— заявил господин Журавский.

По мнению эксперта, значение индустриальных парков в последнее время резко выросло, поскольку сильно увеличился спрос на готовые площадки.

«Это связано с быстротой принятия решений. Требуется замещать выпадающие звенья в логистических цепочках, поэтому появляются иногда новые игроки, иногда это расширение производства, которое требует готовой инфраструктуры. И здесь роль индустриальных парков заиграла в новом свете, а их роль заключается в том, чтобы предоставить инвесторам готовую инфраструктуру здесь и сейчас»,— добавил господин Журавский.

Как ранее сообщал Росстат, за первые девять месяцев 2022 года инвестиционная активность в России увеличилась в годовом выражении на 5,9%. По итогам третьего квартала она выросла на 3,1%. По оценке Центробанка РФ, приток инвестиций обусловливала структурная перестройка экономики в условиях международных санкций. В феврале аналитики агентства Bloomberg писали, что капитальные затраты российского бизнеса выросли в 2022 году на 6%, хотя в начале кризиса прогнозировалось их падение на 20%. Как объяснял Bloomberg, инвестиции правительства России в бизнес увеличились до рекордных значений за счет экспортной выручки.