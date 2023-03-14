Фото дня: 14 марта

Военные учения в Гане, протесты против судебной реформы в Израиле и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Багдад, Ирак. Представители мандейской общины совершают традиционные ритуалы в реке Тигр Фото: Hadi Mizban / AP Москва. Слева направо: сенатор Григорий Карасин, заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов и Александр Грушко на учредительном конгрессе Международного движения русофилов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Блантай, Малави. Тропический циклон «Фредди» принес на юго-восток Африки ливни и оползни Фото: Thoko Chikondi / AP Согакоп, Гана. Военные принимают участие в антитеррористических учених Flintlock 2023 Фото: Misper Apawu / AP Москва. Пленарное заседание форума «Наука побеждать» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Иерусалим, Израиль. Протестующий против судебной реформы блокирует дорогу, ведущую к резиденции израильского премьер-министра Фото: Reuters / Ilan Rosenberg Следующая фотография 1 / 6 Багдад, Ирак. Представители мандейской общины совершают традиционные ритуалы в реке Тигр Фото: Hadi Mizban / AP Москва. Слева направо: сенатор Григорий Карасин, заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов и Александр Грушко на учредительном конгрессе Международного движения русофилов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Блантай, Малави. Тропический циклон «Фредди» принес на юго-восток Африки ливни и оползни Фото: Thoko Chikondi / AP Согакоп, Гана. Военные принимают участие в антитеррористических учених Flintlock 2023 Фото: Misper Apawu / AP Москва. Пленарное заседание форума «Наука побеждать» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Иерусалим, Израиль. Протестующий против судебной реформы блокирует дорогу, ведущую к резиденции израильского премьер-министра Фото: Reuters / Ilan Rosenberg