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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 14 марта

Яркие кадры вторника

Военные учения в Гане, протесты против судебной реформы в Израиле и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Багдад, Ирак. Представители мандейской общины совершают традиционные ритуалы в реке Тигр

Багдад, Ирак. Представители мандейской общины совершают традиционные ритуалы в реке Тигр

Фото: Hadi Mizban / AP

Москва. Слева направо: сенатор Григорий Карасин, заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов и Александр Грушко на учредительном конгрессе Международного движения русофилов

Москва. Слева направо: сенатор Григорий Карасин, заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов и Александр Грушко на учредительном конгрессе Международного движения русофилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Блантай, Малави. Тропический циклон «Фредди» принес на юго-восток Африки ливни и оползни

Блантай, Малави. Тропический циклон «Фредди» принес на юго-восток Африки ливни и оползни

Фото: Thoko Chikondi / AP

Согакоп, Гана. Военные принимают участие в антитеррористических учених Flintlock 2023

Согакоп, Гана. Военные принимают участие в антитеррористических учених Flintlock 2023

Фото: Misper Apawu / AP

Москва. Пленарное заседание форума «Наука побеждать»

Москва. Пленарное заседание форума «Наука побеждать»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Иерусалим, Израиль. Протестующий против судебной реформы блокирует дорогу, ведущую к резиденции израильского премьер-министра

Иерусалим, Израиль. Протестующий против судебной реформы блокирует дорогу, ведущую к резиденции израильского премьер-министра

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

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Багдад, Ирак. Представители мандейской общины совершают традиционные ритуалы в реке Тигр

Фото: Hadi Mizban / AP

Москва. Слева направо: сенатор Григорий Карасин, заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов и Александр Грушко на учредительном конгрессе Международного движения русофилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Блантай, Малави. Тропический циклон «Фредди» принес на юго-восток Африки ливни и оползни

Фото: Thoko Chikondi / AP

Согакоп, Гана. Военные принимают участие в антитеррористических учених Flintlock 2023

Фото: Misper Apawu / AP

Москва. Пленарное заседание форума «Наука побеждать»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Иерусалим, Израиль. Протестующий против судебной реформы блокирует дорогу, ведущую к резиденции израильского премьер-министра

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

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