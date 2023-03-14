ОПЕК: коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в январе были ниже средних пятилетних значений на 75 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе по сравнению с декабрем выросли на 34 млн баррелей. При этом они были ниже средних пятилетних значений на 75 млн баррелей и ниже среднего показателя в 2015–2019 годах на 124 млн баррелей. Об этом сказано в мартовском докладе ОПЕК.

Общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР составили 2,802 млрд баррелей. Запасы нефти достигли 1,372 млрд баррелей, нефтепродуктов — 1,43 млрд.

Всего по итогам февраля страны ОПЕК увеличили производство нефти на 117 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 28,92 млн б/с, по сравнению с январем. При этом средний объем нефтедобычи в ОПЕК составил 24,49 млн б/с, что на 927 тыс. б/с ниже оговоренного в соглашении уровня.

По данным ОПЕК, в январе в России добывалось 11,2 млн б/с жидких углеводородов (9,8 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с конденсата), на 36 тыс. б/с ниже, чем месяцем ранее. Без учета газового концентрата добыча нефти в России составила 9,8 млн б/с. Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил 6,4 млн б/с. В месячном выражении показатель вырос на 7%, в годовом — на 2%.

ОПЕК не изменила оценку мирового спроса на нефть в 2023 году. По мнению аналитиков организации, он по-прежнему будет находиться на уровне 2,3 млн б/с.

Олеся Павленко