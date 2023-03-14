Пешехода-нарушителя сбил водитель автобуса в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 14 марта, на перекрестке улиц Ленина и Максима Горького произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 50-летний водитель автобуса «Лиаз» сбил неустановленную женщину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии водитель поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Женщина при этом переходила проезжую часть по пешеходному переходу, однако на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пешеход получила тяжелые травмы. Женщину госпитализировали в медучреждение.

На месте дорожной аварии работают сотрудники оперативных служб.

Позднее в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике сообщили, что пострадавшая женщина 1937 года рождения скончалась в больнице.