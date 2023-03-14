Суд в Петербурге допросил обвиняемого в фейках об армии черного копателя

В Московском районном суде Петербурга прошло заседание по делу о распространении заведомо ложной информации о войсках РФ (п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ). Петербургский кладоискатель Олег Белоусов, обвиняемый в фейках об армии, дал показания. Об этом 14 марта узнал корреспондент ЗАКС.Ру на заседании суда.

«У меня не было ни желания, ни намерения кого-либо призывать к каким-либо действиям, что подтверждается исследованными в суде материалами, в которых не содержится никаких призывов от моего имени. Никого никуда не зову и ни о чем не прошу, а лишь выражал свое мнение относительно сложившейся ситуации»,— сказал господин Белоусов. Он пояснил, что брал информацию из разных источников, которым доверял, в том числе аккаунт бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича.

Обвиняемый заявил, что за время судебного разбирательства не услышал доводы, которые опровергают его высказывания о ходе СВО в чате кладоискателей. По его словам, некоторые сообщения, которые легли в основу обвинения, могли быть приписаны ему ошибочно.

Копатель также упомянул в речи знакомого Сергея Чмыхуна, который сообщил в правоохранительные органы о сообщениях господина Белоусова. Допрашиваемый пояснил, что они были отправлены на эмоциях в результате провокации. Господин Чмыхун находился в коридоре суда во время заседания и общался с группой поддержки допрашиваемого. По его словам, таким образом он высказывает альтернативную точку зрения относительно уголовного дела.

Обвиняемый отказался отвечать на вопросы гособвинителя и судьи и рассказал, что жил с сыном-инвалидом на пенсию в 10 тыс. руб. и продавал виниловые пластинки из личной коллекции для получения дополнительных средств на проживание.

Олег Белоусов находится в СИЗО с конца июня 2022 года. По его словам, за время нахождения под стражей ему ни разу не оказали медицинскую помощь. У него немеют конечности и ухудшилось зрения. Суд назначил прения на 29 марта. Господину Белоусову грозит до 10 лет по статье о фейках об армии и до пяти лет за призывы к экстремизму.

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