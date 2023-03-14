В Краснодаре в районе ККБ №2 временно сократят количество автополос

Из-за строительства подземного пешеходного перехода сократят количество автомобильных полос на улице Красных Партизан в районе ККБ №2 в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба краснодарской мэрии.

Фото: администрация Краснодара

Их количество сократится с трех до двух в обоих направлениях. На месте будущего подземного перехода уже установили временные дорожные знаки, перенесли инженерные сети.

Водителей просят скорректировать маршрут и проложить его через улицы Темрюкскую, Толбухина и 2-я линия.

Протяженность перехода на Красных Партизан составит 35,7 метров. Ширина — 4 метра. В будущем здесь оборудуют лифты и пандусы для инвалидов.

Олег Исаев

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