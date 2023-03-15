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Коммерсантъ FM
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Парижские показы

Как в Париже прошла женская Неделя моды осень-зима 2023/24

В Париже завершился модный марафон — девять дней, заполненных показами и презентациями, как в былые времена до пандемии. Дебюты Людовика де Сен-Сернена и Харриса Рида в Ann Demeulemeester и Nina Ricci, показы Dior, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga и Dries Van Noten... Все, что вам нужно знать о главных дефиле сезона,— в нашем материале.

Новое начало

Все модные инсайдеры с нетерпением ждали двух показов сезона — Nina Ricci в исполнении лондонского непобейби Харриса Рида и Ann Demeulemeester под руководством короля парижской сенсуальности Людовика де Сен-Сернена. Если первый показ разочаровал отсутствием точного кроя и технических навыков у Рида (несмотря на Флоренс Пью, Адель и Бейонсе на подиуме), то второй приятно удивил своей простотой. Может, Людовик специально не рисковал, но ему удалось показать свое видение бельгийского дома Ann Demeulemeester и дать ему новую энергию — при помощи шелковых юбок в пол, кожаных тренчей и бандо с декоративным перышком в белом и черном.

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Nina Ricci

Nina Ricci

Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester

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Nina Ricci

Ann Demeulemeester

В этом сезоне в календарь добавилось несколько новых имен. Например, Schiaparelli Дэниела Розбери, который наконец-то запустил более доступную линейку, наполненную отсылками к наследию Эльзы Скиапарелли. А Питер Дундас продемонстрировал в холлах Парижской оперы, что может делать не только сексуальные вечерние образы в пол, но и хорошо скроенные бушлаты и пальто.

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Schiaparelli

Schiaparelli

Dundas

Dundas

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Schiaparelli

Dundas

Много шума из ничего

Новый сезон запомнится показами, где каждый бренд хотел перетянуть на себя внимание и создать хайп-момент. По следам волшебного белого платья на Белле Хадид дуэт Coperni попытался в этот раз устроить сюрприз с собаками-роботами Boston Dynamics, срывающимися пальто с Рианн Ван Ромпей.

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Coperni

Coperni

Фото: Francois Durand / Getty Images

Coperni

Coperni

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Coperni

Фото: Francois Durand / Getty Images

Coperni

Дуэт Heliot Emil из Копенгагена в середине показа поджег одну из моделей, а японец Кунихико Моринага из Anrealage придумал фокус: под «Болеро» Мориса Равеля белые пальто и платья на моделях окрашивались от соприкосновения с лучами термолампы. У Courreges модели ходили по подиуму, не отрываясь от телефонов.

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Heliot Emil

Heliot Emil

Anrealage

Anrealage

Anrealage

Anrealage

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Heliot Emil

Anrealage

Anrealage

Вирджини Вияр для Chanel посвятила показ камелии, любимому цветку мадемуазель Шанель. Вияр заполнила огромными цветами сеттинг и щедро украсила ими коллекцию. Возможно, она пошла на поводу у маркетинг-команды, которая прошлым летом запустила новую линию beauty-средств с экстрактом красной камелии. A Acne Studios выстроили сказочный сеттинг, как в волшебном лесу, но не показали ни один образ, который бы мог запомниться.

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Chanel

Chanel

Acne Studio

Acne Studio

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Chanel

Acne Studio

В итоге выиграли те, кто либо использовал спектакль себе на пользу, либо и вовсе отказался от него, решив сфокусировать все внимание на одежде. Демна Гвасалия для Balenciaga предпочел воссоздать минималистичный сеттинг в бежевых тонах — точь-в-точь как в его шоуруме на Левом Берегу. Сам показ прошел в нижних помещениях Лувра Caroussel du Louvre (здесь в 1980-х проходили все показы Недели моды).

Balenciaga

Balenciaga

Balenciaga

Дрис Ван Нотен представил театральную постановку в концертом зале на Порт-де-Виллет. Модели вышагивали между рядами со зрителями под барабанный бит Ландера Гизелинка, а публика видела себя и все представление в отражении зеркала. Коллекция посвящена образам, в которых мы живем каждый день, — все внимание было приковано к одежде, и спектакль это только подчеркивал. Похожая мысль была и у Рика Оуэнса: он показал гардероб с обилием пайеток, которые даже в розовом оттенке смотрелись по-рокерски, с пуховиками-трансформерами, юбками с разрезами и трикотажем. Также Оуэнс впервые сам прошелся по подиуму в заключительном образе.

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Dries Van Noten

Dries Van Noten

Rick Owens

Rick Owens

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Dries Van Noten

Rick Owens

Николя Гескьер пригласил гостей показа Louis Vuitton в Музей Орсэ и посвятил коллекцию стилю француженок с идеально сидящими блейзерами и манто. Верная себе Изабель Маран устроила показ-вечеринку с трикотажем, блестящими платьями и лучшим кастингом сезона (Наташа Поли, Лия Кебеде, Анна Селезнева и Саша Пивоварова) под живой звук группы Lulu Van Trapp.

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Louis Vuitton

Louis Vuitton

Isabel Marant

Isabel Marant

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Louis Vuitton

Isabel Marant

И сбоку бантик

Один из главных стилистических приемов сезона — банты. Мария Грация Кьюри для Dior заменила ими пояса — этот прием использовал и сам Кристиан Диор в своих коллекциях. Ленты с бантами вместо пояса были и у вечерних платьев Balenciaga, и в коллекции-спектакле с тейлорингом от GmbH. А сэр Пол Смит предлагает в новом сезоне застегивать блейзеры на маленький бантик вместо пуговиц. Тот же прием использовали Люсинда Чемберс и Молли Моллой в своей коллекции для AZ Factory. Они посвятили линейку главному любителю бантов Альберу Эльбазу — и щедро украсили образы лентами, завязанными узлом.

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Dior

Dior

GmbH

GmbH

Balenciaga

Balenciaga

Paul Smith

Paul Smith

AZ Factory

AZ Factory

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Dior

GmbH

Balenciaga

Paul Smith

AZ Factory

В офис в новом тейлоринге

Конец пандемии ознаменовал возвращение в офис. С этой темой мастерски поиграла Миучча Прада в своей коллекции для Miu Miu, где ее героини ходят на работу с прической «только из постели» и блейзерах широкого кроя. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent предлагает вернуться в 1980-е и тоже носить широкие плечи. Наталья Алавердян для A. W. A. K. E. Mode играет с пропорциями и придумала строгие блейзеры с широкими брюками с заклепками. Gauchere предлагает костюмы словно с мужского плеча, которые кажутся чуть-чуть не по фигуре — при этом у них идеальная посадка.

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Miu Miu

Miu Miu

Saint Laurent

Saint Laurent

A.W.A.K.E. Mode

A.W.A.K.E. Mode

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Miu Miu

Saint Laurent

A.W.A.K.E. Mode

Габриэла Херст для Chloe работает с блейзерами с золотыми пуговицами, которые будут смотреться выигрышно в любой ситуации, от офиса до вечеринки. Юн Такахаши для Undercover напоминает нам, как ценен каждый день,— дизайнер добавил слоганы о важности момента на спины своих строгих костюмов. Гленн Мартенс для Y/Project, в свою очередь, переосмыслил понятие денима и создал из него униформу на каждый день, о которой будут мечтать все модницы. А Сера Бертон для Alexander McQueen идет на один шаг вперед и предлагает в новом сезоне не только идеально скроенные блейзеры, но и комбинезоны и скульптурные платья, созданные из мужских костюмных тканей.

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Chloe

Chloe

Undercover

Undercover

Y/Project

Y/Project

Alexander McQueen

Alexander McQueen

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Chloe

Undercover

Y/Project

Alexander McQueen

Лидия Агеева

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