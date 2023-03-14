Volkswagen за 5 лет вложит €122 млрд в электромобили и разработку софта

Volkswagen Group (VW) заявила, что намерена инвестировать в производство в ближайшие пять лет €180 млрд. Примерно две трети этой суммы (€122 млрд) пойдут на наращивание выпуска электромобилей, строительство заводов аккумуляторов для них, а также разработку программного обеспечения для умных автомобилей.

Такой объем инвестиций в электромобили необходим компании, чтобы достичь ранее поставленных целей: к 2025 году доля электрического транспорта от продаж группы должна достичь 20%, а к 2030 году — 50%. По итогам 2022 года компании удалось продать 572 тыс. электромобилей, что на 26% больше, чем в 2021-м. Их доля от всего объема продаж составляет сейчас 7%. При этом продажи электромобилей VW в Китае выросли в прошлом году на 68%.

В целом Volkswagen поставил клиентам 8,3 млн автомобилей, что на 7% хуже результата 2021 года. Тем не менее за счет повышения цен и выгодных курсов валют выручка концерна выросла на 12%, достигнув €279,2 млрд. Операционная прибыль VW увеличилась на 13%, до €22,5 млрд.

Акции Volkswagen теряют в цене около 2%, так как финансовые показатели за четвертый квартал оказались несколько слабее ожиданий аналитиков. В частности, прибыль компании в четвертом квартале оказалась на 3% ниже прогнозируемого результата.

Кирилл Сарханянц