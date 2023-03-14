Прокуратура в Татарстане запросила для «вора в законе» Рашида Джамбульского 21 год лишения свободы

В Татарстане гособвинение запросило для «вора в законе» Рашида Джамбульского 21 год лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей и последующим ограничением свободы на два года. Прения сторон проходят в Верховном суде республики, передает «Бизнес Onlinе».

Напомним, Рашид Джамбульский обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Также по его делу проходят еще девять человек. Все они, по версии следствия, являются участниками ОПС «Татаринские».

Суд установил, что бандитскую группировки разделили на две организованные преступные группы с четким распределением ролей при совершении преступлений. Первая состояли из пяти человек. Она занималась вымогательством денег у жителей и предпринимателей Чистополя путем угроз физической расправы и уничтожения имущества. Во второй группе состояло три человека. Они совершали мошенничества в отношении наследников квартир путем составления фиктивных справок и подделки подписей в правоустанавливающих документах.

Большинство средств хранилось в Чистополе у одного из местных авторитетов. Последний отвозил деньги Рашиду Джамбульскому.

"Ъ-Казань"